BARZIO. “TAGLIATE TUTTE LE PIANTE DELLA ‘SCORCIATOIA’ DI VIA TODESCHINI. CON QUALE CRITERIO?”

Data pubblicazione 12 Aprile 2024

Spett. Direttore, sono un villeggiante di Barzio, nei condomini di via Todeschini. Sono anni che per andare in centro paese passo dalla, per noi condomini, famosa scorciatoia che da via Todeschini ci porta sulla via superiore che va verso la piazza di Barzio.

Sono arrivato ieri sera per il fine settimana e dovendo andare in paese ho ripercorso la scorciatoia questa mattina.

Mi sono preso un colpo quando ho visto che hanno tagliato tutte le piante vicino alla scorciatoia.

Ho saputo anche che dopo il taglio sono cadute due piante dentro il condominio vicino.

Mi sono chiesto chi abbia avuto questa brillante idea e mi hanno detto che le piante sono state tagliate la settimana prima di Pasqua dal Comune.

C’era un angolo di natura rigogliosa vicino a casa e l’hanno rasa al suolo.

Con quale criterio e perché hanno tagliato a raso tutto? E chi lo ha permesso? Ma che follia!

Abbruttire cosi un angolo di paese che era una meraviglia è da incompetenti!

Se Barzio è un paese turistico, nelle sue intenzioni ma soprattutto nei fatti, non l’ha certamente dimostrato.

Grazie

Allego la fotografia scattata questa mattina.

Lettera firmata