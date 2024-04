GRAVE INCIDENTE A PRIMALUNA: CAMION CONTRO UN FURGONCINO, 70ENNE FERITO IN “CODICE ROSSO”

Data pubblicazione 16 Aprile 2024

PRIMALUNA/ULTIM’ORA – Brutto incidente stradale poco dopo le sette di questa mattina sulla Strada Provinciale a Primaluna.

Lo scontro è avvenuto tra un camion e un furgoncino (quest’ultimo, un ‘Fiorino’, è andato semidistrutto). Nel sinistro si registra un ferito grave, un settantenne trattato in codice rosso.

Sul posto ambulanza del Soccorso Centro Valsassina, automedica, Vigili del Fuoco e Polizia Locale. Traffico rallentato, ma grazie al vigile impegnato a smistare i veicoli in transito la circolazione è potuta riprendere abbastanza rapidamente – in attesa della rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente.

Aggiornamento ore 08:10

Il ferito fortunatamente è stato riclassificato in codice giallo (condizioni dunque giudicate “mediamente critiche”). Dopo il soccorso in loco è stato trasportato in ambulanza all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco.

RedCro

GOOGLE MAP/IL PUNTO DELLO SCONTRO: