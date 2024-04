IL CASO: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE O PROPAGANDA ELETTORALE?

Data pubblicazione 17 Aprile 2024

CENTRO VALSASSINA – Manca poco. L’appuntamento elettorale della tornata di elezioni 2024 è sempre più vicino e nei Comuni il dibattito inizia a diventare vivace, a tratti scoppiettante, e non mancano gli appelli alla cittadinanza anche se, in realtà, le liste non sono state ancora depositate.

Sono in corso le manovre di rifinitura finale per fissare le squadre e i programmi, una situazione di attesa in cui però già si intravede che i toni si preannunciano accesi in Centro Valle. La fusione è un tema caldo che tiene banco e si intreccia con le vicissitudini amministrative nei paesi: a Primaluna – finalmente – si prospetta una corsa a due candidati mentre a Introbio si vocifera di una bagarre nella corsa a Villa Migliavacca con 3 o 4 candidature a primo cittadino/a.

Da segnare sul calendario un paio di appuntamenti: sulla tangenziale a Primaluna la prossima settimana e oggi sulla fusione “e molto altro” a Introbio.

Nulla di strano, nulla di nuovo. Più o meno.

L’articolo 9 della legge 28 del 2000 in materia di Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione riporta infatti:

“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

Per la cronaca, in data 11 aprile 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di indizione dei suddetti comizi elettorali. Dunque circa una settimana fa.

Ora, non sta certamente a noi entrare nel merito di quanto ci sia di impersonale e indispensabile nelle serate di cui appena parlato, e anche le considerazioni sull’opportunità di approfondire temi noti e non attuali, come la tangenziale, utilizzando il logo del Comune e precorrendo il silenzio elettorale le lasciamo ad altri; rimangono sul tappeto una corsa al consenso e un quesito: dove è il limite tra comunicazioni istituzionali e propaganda?

N. Invernizzi