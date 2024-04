TANGENZIALE DI PRIMALUNA, SE NE PARLA IN UN INCONTRO IL 23 APRILE

Data pubblicazione 16 Aprile 2024

PRIMALUNA – Martedì 23 aprile alle 18 al Cineteatro di Primaluna si parlerà, in un incontro aperto alla cittadinanza, della cosiddetta “tangenziale di Primaluna”.

Saranno presenti i progettisti, che illustreranno l’importante opera viabilistica – per anni al centro della discussione e ora in via di (parziale) realizzazione.

L’incontro pubblico era stato “promesso” mesi fa dal sindaco Mauro Artusi, soddisfatto per lo sviluppo del progetto ma pure attento al fondamentale secondo lotto dell’opera: “Bisogna trovare le risorse mancanti ma non ho dubbi che prima di arrivare alla fase esecutiva dei lavori tali risorse saranno trovate” ebbe a dire in una intervista concessa al nostro quotidiano. “Diversamente sarebbe un’opera zoppa che sposterebbe i problemi viabilistici solo poco più avanti”.

Come noto, il tratto mancante è quello che da Cortabbio porterebbe a sboccare più avanti, in direzione di Cortenova.

RedPri

