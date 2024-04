“VALLI PREALPINE”, I DETTAGLI DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DELLA MONTAGNA LECCHESE

Data pubblicazione 18 Aprile 2024

LECCO – “È stato firmato l’Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e la Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino per l’avvio dell’attuazione della Strategia di sviluppo locale “Valorizzazione turistica delle Valli Prealpine della Provincia di Lecco: Grigne, Valsassina e Pian dei Resinelli”. Lo dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.

Il finanziamento regionale è di 2.337.556 euro per le annualità 2024-2025 a fronte di un costo totale di 2.896.456 euro a favore della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, capofila della proposta di strategia che è stata sottoscritta da un partenariato composto dai Comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno, Esino Lario, Introbio, Lecco, Moggio, Morterone, Pasturo, Perledo, Primaluna e Varenna.

La Strategia prevede nove interventi: recupero stazione di arrivo della vecchia teleferica per trasformazione in apiario integrato; intervento di sistemazione e qualificazione della pista ciclabile, qualificazione e messa in sicurezza della strada comunale per i Piani dei Resinelli, pista ciclopedonale di fondovalle della Valsassina – attraversamento torrente Pioverna in loc. Ponte dei Riva e attraversamento sul torrente Troggia nei Comuni di Barzio e Pasturo e Introbio; manutenzione straordinaria tratto del sentiero Italia in Comune di Esino; percorso di collegamento tra area manifestazioni tendostruttura/pista Pump Track e Skill e area palestra/pista ciclopedonale della Valsassina; manutenzione straordinaria tratto in dissesto di strada agro-silvo pastorale denominata “55 – San Lorenzo Maggio- Culmine”; riqualificazione aree sportive lungo Pioverna e raccordi ciclopedonali; riqualificazione e messa in sicurezza sentieri denominati “Via per Vezio” e “Scabiun” sulla via del Viandante nel territorio di Perledo e Varenna; realizzazione pista ciclopedonale Val Boazzo -Morterone.

“Regione Lombardia mira a promuovere interventi ed a realizzare strategie di sviluppo in diversi settori al fine di promuovere l’attrattività della montagna, contrastare lo spopolamento e la marginalizzazione dei territori. In particolare, l’obiettivo delle Strategie per le Valli Prealpine è quello di valorizzare il territorio montano della provincia di Lecco per un territorio connesso, attrattivo e resiliente per la qualità di vita dei cittadini” conclude Piazza.

