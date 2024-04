CALCIO A 7: CHE GIOIA PER LA STELLA ALPINA. VITTORIA NEL SUO GIRONE DEDICATA A NICHOLAS E SIMONE

Data pubblicazione 21 Aprile 2024

BARZIO – Brilla come un vero e proprio astro la Stella Alpina nel calcio valsassinese. La formazione dell’Altopiano ha infatti matematicamente vinto il suo girone del campionato CSI di calcio a 7, staccando il pass per le fasi finali del torneo.

Un’annata d’oro per il team barziese, che, come spiega l’allenatore Giovanni Moneta, ha avuto una spinta in più dalla triste vicenda che ha coinvolto Nicholas e Simone Combi, scomparsi in circostanze tragiche nel febbraio scorso. “Questa vittoria l’abbiamo ottenuta anche grazie a loro, che ci hanno dato la forza e a cui dedichiamo tutto“.

“Quel che ha fatto la differenza è il gruppo, composto da tanti amici – continua Moneta parlando dell’ingrediente segreto per il trionfo -. È da tre anni che giochiamo insieme, quest’anno con maggior impegno e un po’ di coesione in più è arrivata la vittoria del campionato”. Team affiatato e coeso anche nei festeggiamenti: “Per il primo posto ci siamo fatti quasi tutti pelati, un modo divertente e originale per festeggiare”.

Un cammino pressochè perfetto per la Stella Alpina, che ha vinto 18 delle 19 gare disputate, trionfando anche nei derby contro l’ASD Primaluna e il Ballabio. Girone comunque vivo fino allo scorso match grazie all’ottimo campionato dell’Oratorio Pescarenico, secondo in graduatoria.

E ora, per la gloria, si entra nella fase finale del calcio a 7 locale.

La prossima settimana verranno infatti sorteggiati gli abbinamenti delle formazioni che hanno staccato il pass per i playoff, provenienti dai diversi gironi del lecchese. Una serie di scontri diretti che porteranno una sola squadra a laurearsi campione.

G.G.



