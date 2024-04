25 APRILE A VENDROGNO CON PRESENTAZIONE DEI “SENTIERI PARTIGIANI”

Data pubblicazione 24 Aprile 2024

VENDROGNO – Nell’ambito delle celebrazioni del 25 Aprile organizzate dal Comune di Bellano in collaborazione con varie associazioni alla chiesetta di San Grato, Vendrogno, giovedì alle 14:30 verranno presentati

– il depliant Itinerari della Memoria “Sui sentieri partigiani in Muggiasca, Bellano e Dervio”

– il sito web itinerarimemoria.it, in costruzione, che raccoglierà i tracciati dei sentieri del territorio tra Lecco e Colico dedicati al movimento resistenziale.

Si tratta di iniziative volte a collegare la rete sentieristica specifica con una narrazione storica uniforme, fornendo informazioni ed approfondimenti di supporto per quanti desiderano conoscere meglio questo travagliato periodo del Novecento. Collaborano alla predisposizione di testi, itinerari e mappe interattive, studio e inserimento dei materiali fotografici, documentali e testimonianze diverse realtà: la Pro Vendrogno, il MUU Museo del latte e della storia della Muggiasca, L’Archivio della memoria del Comune di Mandello, l’ANPI provinciale e Sezione Lario orientale, i curatori del sito 55 Rosselli.

Si tratta dell’evoluzione di un percorso conoscitivo e di divulgazione che la Pro Vendrogno ha avviato nel lontano 2000, con la pubblicazione di un Quaderno della Muggiasca dedicato alla Resistenza e che durante gli anni, in sinergia con il gruppo di amici de “Il vecchio comballo” di Vendrogno, ha dato luogo ad eventi ad hoc nel corso delle celebrazioni della Liberazione dal nazifascismo che storicamente a Vendrogno hanno sempre avuto luogo presso la chiesetta di San Grato.

Proprio qui, sul sagrato, nel 1970 è stata eretta una stele a ricordo dei combattenti per la libertà, voluta da chi aveva partecipato direttamente a tale lotta.

L’associazione presieduta da Wilma Milani ha dal 2000 raccolto il testimone per proseguire questa ideale staffetta della memoria. Grazie al sostegno della Parrocchia, presso i locali annessi alla chiesetta è allestita una mostra permanente sulla Resistenza locale, visitabile su prenotazione.