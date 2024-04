AMICI MIEI. È ‘ANDATO AVANTI’ L’AUTORE DELLA CELEBRE CANZONE

Data pubblicazione 27 Aprile 2024

“Amici miei

sempre pronti a dar la mano

da vicino e da lontano

questi son gli amici miei

Amici miei

pochi e veri, amici miei

mai da soli in mezzo ai guai

questi son gli amici miei”

Chi in Valle, e oltre, non conosce questa canzone?

Si canta in tutte le compagnie, a voce scoperta o accompagnata da strumenti, e se nello scorrere dei canti ci si dimentica di intonarla, ecco che una voce esce dal coro e grida: “Amici miei”… e tutti sanno che è quella!

E allora si parte e ci si lascia prendere dall’emozione e dalla malinconia.

Perché ognuno ha nel cuore un amico particolare, quello che c’è, sempre!

Forse però non tutti conoscono gli autori e la storia di questo commovente pezzo.

L’originale è “Viva j’amìs”, in dialetto piemontese, scritta negli anni ‘80 da Remigio Passarino, in arte “Remipas”, di Asti. In seguito Piero Montanaro scrive le parole in italiano, quelle che tutti conoscono.

Queste poche righe sono proprio per ricordare Remigio Passarino che, come dicono gli Alpini, è andato avanti il 25 aprile 2024, all’età di 87 anni.

Grazie Maestro per le emozioni che ci hai lasciato!