CALCIO, CORTENOVA: OGGI COL MANDELLO IL PRIMO VERDETTO DELLA STAGIONE

Data pubblicazione 28 Aprile 2024

CORTENOVA – Una partita per decidere il destino di una stagione. Quello di oggi, domenica, non sarà un match come gli altri per il Cortenova, che è chiamato a un risultato positivo contro il Mandello per assicurarsi l’accesso ai playoff. Di fronte troverà la terza forza del campionato, decisa a mantenere la posizione in classifica per i vantaggi che ne deriverebbero negli scontri diretti per il salto di categoria.

Partiamo subito dal dentro o fuori che aspetta la squadra valsassinese. L’unico risultato che darebbe la certezza dei playoff è la vittoria. Infatti, con i tre punti i valsassinesi salirebbero a quota 50, superando proprio il Mandello per gli scontri diretti e issandosi così al terzo posto a prescindere dagli esiti delle altre sfide in calendario.

Diverso invece in caso di pareggio o sconfitta. I gialloblu non aggancerebbero i lariani e rischierebbero di essere superati da due formazioni tra Verderio, Foppenico e Lomagna, cosa che spedirebbe il Cortenova al sesto posto, fuori dalla post season. L’epilogo sarebbe lo stesso anche nel caso in cui il Cortenova, superato da una sola delle contendenti sopra citate, si troverebbe al quinto posto ma con più di nove punti di distanza dalla seconda (attualmente sono 7), limite massimo per accedere al turno.

Insomma, un contesto complicato a cui si potrebbe porre rimedio con un semplice fatto: vincere domani contro il Mandello. All’andata i valsassinesi dominarono in lungo e in largo, ma furono raggiunti in zona cesarini per il 2-2 finale. Un pareggio ancor più doloroso vista la delicata situazione attuale.

Un occhio, comprensibilmente, anche agli altri campi. L’Oratorio Lomagna se la vedrà in casa contro il Bulciago, matematicamente già in Prima Categoria. Il Verderio, al contrario, giocherà sul campo del retrocesso San Zeno. Foppenico a Valmadrera contro l’Aurora San Francesco. Come sempre, su VN cronaca del match del “Corte” al termine della partita.

RedSpo