CALCIO, CORTENOVA: NIENTE PLAYOFF. VINCE IL MANDELLO 2-0

Data pubblicazione 28 Aprile 2024

CORTENOVA – Si chiude col peggiore degli epiloghi il campionato del Cortenova, che cade in casa contro il Mandello vedendo sfumare i playoff all’ultima giornata. L’esito peggiore possibile per i valsassinesi, padroni del campo per gran parte del match, ma usciti sconfitti a causa di due ingenuità difensive.

Lariani in vantaggio al 10′ minuto: contatto al limite dell’area tra Gritti e Pelacchi e calcio di rigore per il Mandello, realizzato da Locatelli. Ma è il Cortenova a prendere in mano il pallino della partita e ad alzare il baricentro, cercando più volte la conclusione da fuori.

Il primo a provarci è Tarcisio Fazzini, che lascia partire un mancino secco che si spegne a fil di palo. Al 30′ serpentina di Selva e destro dal limite dell’area, ma Andreotti si distende e respinge in corner. Sempre il portiere lariano attentissimo anche sulla conclusione a giro di Busi.

Gli ospiti sono pericolosi in contropiede: Locatelli scappa sulla sinistra e cede il pallone a rimorchio per Pelacchi, ma Corallo si supera respingendo il tiro in calcio d’angolo. Al 40′ Busi fa partire una stilettata che sfiora il palo a portiere battuto.

Ma la beffa è dietro l’angolo e il Mandello raddoppia: errore difensivo del Cortenova, che si fa scippare palla in difesa. Locatelli ne approfitta e serve Bertarini, che da pochi passi non può sbagliare il tiro che vale il raddoppio.

I gialloblu rientrato dagli spogliatoi pimpanti, ma faticano sempre negli ultimi 15 metri di campo. Sergio Fazzini prova a sorprendere la difesa avversaria con un bel destro dal limite, ma Andreotti è in giornata di grazia e sfiora la palla quel che basta per mandarla in calcio d’angolo. Al 65′ cross di Tarcisio Fazzini dalla sinistra, la sfera resta in area e Pomi, sul più bello, viene anticipato dall’uscita provvidenziale del portiere ospite.

Nel finale il Cortenova cambia assetto alla ricerca del miracolo. Andreotti è ancora super respingendo di piede un tiro ravvicinato di Selva, mentre Busi, nel recupero, calcia alto un pallone sfiziosissimo dal limite dell’area piccola. Ci prova anche Diakhate di testa, ma non inquadra la porta. Triplice fischio e disdetta valsassinese, mentre ride il Mandello che si assicura i playoff con il terzo posto in classifica.

RedSpo