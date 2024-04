TANTA GENTE ALLA TUMULAZIONE DELLE CENERI DI DONATA BARONE IN CAROZZI

Data pubblicazione 28 Aprile 2024

BALLABIO – Mesta ma corposa partecipazione di ballabiesi e non solo alla tumulazione delle ceneri di Donata Barone in Carozzi, 64enne originaria del rione lecchese di Laorca che ha guidato per lungo tempo con il marito Roberto Carozzi l’omonima azienda casearia di famiglia. Si è trattato in pratica dell’estremo saluto all’imprenditrice scomparsa domenica scorsa, dopo i funerali celebrati martedì a San Lorenzo (qui con una grande folla per le esequie).

Oltre al coniuge, lascia i tre figli Vera, Aldo e Marco. In segno di lutto, una settimana di chiusura per le attività commerciali (punto vendita e bistrot).

RedBN