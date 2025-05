GIRO D’ITALIA: SI PREPARA IL PASSAGGIO DEL 29/5, VIA I CANTIERI DI BALISIO

LECCO – Il Lecchese si prepara ad accogliere il passaggio del Giro d’Italia, previsto per giovedì 29 maggio 2025. In vista dell’evento, si è tenuta in Prefettura una riunione di coordinamento presieduta dal prefetto Sergio Pomponio, con la partecipazione dei vertici delle Forze dell’Ordine, della Provincia, dei Comuni interessati, di ANAS, AREU, dei Vigili del Fuoco, delle Polizie Locali e dei referenti tecnici.

Nel corso dell’incontro sono state esaminate le linee organizzative e le misure di sicurezza da attuare in occasione del passaggio della corsa, che interesserà il territorio provinciale per un tratto particolarmente significativo: circa 85 chilometri, da Colico alla Valsassina …

