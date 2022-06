SKIROLL, OTTIMI RISULTATI AL FEMMINILE IN VENETO PER IL NORDIK SKI

Data pubblicazione 19 Giugno 2022

VALDOBBIADENE/SAN FIOR (TV) – Terza e quarta tappa di Coppa Italia di skiroll nel fine settimana in veneto, tra San Fior e Valdobbiadene nel Trevigiano.

Ottimi risultati per il Nordik Ski Valsassina: sabato prima e seconda Aurora e Maria Invernizzi nelle rispettive categorie e vittoria per la loro mamma Paola Beri. Oggi posizioni invertite per le giovanissime valsassinesi con affermazione per Maria e terza piazza di Aurora – mentre Paola esce in semifinale (caduta), terminando settima.

Nordik Ski si piazza al quinto posto assoluto come società – pur gareggiando con sole tre atlete.

A Valdobbiadene ha corso anche Aksel Artusi, a sua volta fuori in semifinale ma migliore della classe di età (2004).

RedSpo