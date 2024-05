ANTENNA GIOVANI. UNO SPORTELLO INFORMATIVO PER GLI UNDER 30

Data pubblicazione 16 Maggio 2024

BELLANO – Martedì 21 maggio aprirà l’Antenna di Barzio, il primo dei tre nuovi sportelli informativi gratuiti e rivolti ai giovani dai 14 ai 30 anni, i quali potranno rivolgersi agli operatori per un supporto sui temi dell’orientamento scolastico, formazione, ricerca attiva del lavoro, proposte per il tempo libero, volontariato e cittadinanza attiva.

Lo sportello sarà ospitato dalla Biblioteca di Barzio, con apertura tutti i mercoledì dalle 16 alle 18. L’apertura delle prossime due Antenne è prevista nel corso nel 2024 nei territori del Lago e dell’Alta Valle.

Durante l’inaugurazione, martedì 21 maggio alle 16 nella Sala Civica di Barzio (in via Alessandro Manzoni 12), sarà possibile conoscere i servizi dell’Antenna Territoriale di Barzio. Sarà occasione per presentare i bandi estivi Living Land, rivolti a ragazzi nati dal 2005 al 2009 e residenti nell’Ambito di Bellano e per presentare il concorso creativo “Un logo per le Antenne” rivolto ai giovani dai 14 ai 30 anni.

Il progetto, frutto della coprogettazione della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, Consorzio Consolida, i Comuni dell’Ambito di Bellano e la cooperativa sociale Sineresi, si concentra sulla transizione dei giovani tra educazione e lavoro, incentivando la partecipazione nella vita culturale e sociale e tenendo conto delle peculiarità dell’Ambito di Bellano. Si propone, inoltre, di creare spazi sinergici per le iniziative giovanili, per preparare le nuove generazioni al futuro e promuovere un legame con il territorio, con l’obiettivo di valorizzare il potenziale dei giovani e supportare lo sviluppo comunitario.