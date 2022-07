BARZIO, TROVATO IL GESTORE PER IL CHIOSCO ALLA TENSOSTRUTTURA

Data pubblicazione 6 Luglio 2022

BARZIO – Risolto all’ultimo momento l’annoso problema della gestione del chiosco di via Milano/via Provinciale a Barzio. Per la terza estate consecutiva si procederà tramite la procedura dell’affidamento diretto, e con l’ennesimo cambio di titolare, ma almeno l’area della tensostruttura, centrale per gli eventi estivi in paese, non resterà senza servizi e manutenzione.

Con atto del 30 giugno scorso il Comune di Barzio ha infatti assegnato il fabbricato per la somministrazione di alimenti e bevande a Giancarla Bellani, ditta individuale di Taceno, per il periodo da giugno 2022 a gennaio 2023. Il canone forfettario è stabilito in 100 euro, “stante le spese di avviamento non ammortizzabili per un periodo più ampio di concessione nonché le manutenzioni che comunque devono essere effettuate anche per un periodo limitato di concessione”.