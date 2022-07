ATTIVO FINO A FINE AGOSTO IL SERVIZIO NAVETTA PER PAGLIO E GIUMELLO

CASARGO – È attivo da una settimana, e lo sarà fino a fine agosto, il servizio navetta di collegamento settimanale da Casargo con le località di Paglio e Giumello. Le fermate comprendono anche i Comuni di Crandola e Margno.

Il biglietto si fa direttamente sul bus, al prezzo di euro 2,5 a tratta. Nello specifico, il servizio per l’Alpe Giumello sarà tutti i martedì, e i seguenti sabati: 6 e 20 agosto. Per l’Alpe Paglio: tutti i mercoledì, e i seguenti sabati: 13 e 27 agosto.

Il Comune di Casargo fa poi sapere che “il servizio navetta è disponibile per consentire a tutti di raggiungere i bellissimi monti per una passeggiata rigenerante nella natura, ce ne sono per tutti i gusti, e per tutti i gradi di allenamento! Oppure per poter svolgere attività all’aria aperta come giocare con i bimbi, prender il sole o rilassarsi nel verde. Si può anche approfittare di un gustoso pranzo o una merenda in uno dei rifugi presenti e infine acquistare genuini prodotti caseari a chilometro zero nelle aziende agricole sui pascoli”.