SONDAGGIO VN: SCUOLA SUPERIORE, NE VOGLIAMO ANCORA UNA IN VALSASSINA – MA NON UN ALTRO PROFESSIONALE

Data pubblicazione 17 Novembre 2022

VALSASSINA – La consueta consultazione on line di VN ha trattato per una settimana la possibile (ma non probabile) apertura di un nuovo istituto superiore in Valsassina.

La maggioranza dei lettori (52%) spera che una scuola arrivi davvero in zona, mentre una quota di votanti intorno al 20% non ci crede affatto (“No, se ne parla da sempre”). Scettico un altro 18% (“Se fosse, non serve un altro professionale”). Da segnalare la quota – elevata rispetto al solito – della ‘classica’ voce “È sempre il solito magna-magna” che nell’occasione raggiunge la doppia cifra: 10%.

Di seguito vi proponiamo il risultato dettagliato del sondaggio, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione – che avrà termine giovedì prossimo, 24 novembre. Questa volta chiediamo a chi legge VN un’opinione sul reddito di cittadinanza. SCUOLE SUPERIORI, NE ARRIVA DAVVERO UNA IN VALSASSINA? Sì, almeno lo spero (52%, 157 Voti)

No, se ne parla da sempre (19%, 57 Voti)

Se fosse, non serve un altro professionale (18%, 56 Voti)

È sempre il solito magna-magna (10%, 29 Voti)

L'argomento non mi interessa (2%, 5 Voti) Totale votanti: 304 Loading ... Loading ...

