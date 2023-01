FRAGOMELI: “MEDICI DI BASE, PREOCCUPAZIONI ANCHE A PREMANA ED ESINO”

Data pubblicazione 20 Gennaio 2023

LECCO – “Il centrodestra lombardo pare essere sempre più dissociato dalla realtà oppure, semplicemente, finge di non accorgersene. Da Costa Masnaga a Nibionno, Bosisio Parini, Olgiate Molgora per salire a Esino Lario, Premana e in molti altri comuni lecchesi, la figura del medico di base è ormai prossima all’estinzione“. È perentorio Gian Mario Fragomel, ex deputato del Partito Democratico e attuale candidato consigliere alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio prossimi.

“Con l’inizio dell’anno nuovo – prosegue – la situazione è peggiorata vistosamente e a costare caro ai lecchesi è un bene fondamentale: la cura della salute. Intere famiglie sono realmente preoccupate dalla perdita del loro punto di riferimento per le cure primarie e di una figura professionale in grado sia di fare un triage rapido, indirizzando il paziente verso le migliori cure, sia di accompagnarle con professionalità verso interventi più strutturati“.