ARTAVAGGIO: PARTE DAI GIOVANI LA PETIZIONE PER DIRE NO ALLA SEGGIOVIA

Data pubblicazione 2 Febbraio 2023

MOGGIO – Parte da un gruppo di giovani lecchesi la raccolta firme per fermare la costruzione di una seggiovia ai Piani di Artavaggio. L’iniziativa riprende il tema dei Patti territoriali sottoscritti da Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comunità Montana e dai quattro Comuni dell’Altopiano e si pone l’obbiettivo di ridiscutere “vecchi patti territoriali e rivalutare l’utilizzo improprio dei fondi della regione Lombardia, fondi che potrebbero essere impiegati in mille altri modi non distruttivi e utili ad una montagna che non ha bisogno di cemento e pali per essere “valorizzata”.

“Tra Valsassina e Valtellina – spiegano gli attivisti – diversi progetti di finta “valorizzazione” della montagna sono in fase di progettazione, progetti come nuovi impianti di risalita ecc… È folle pensare, nel contesto climatico ed economico odierno, che si vadano a spendere milioni per cementificare e deturpare, oltretutto a quote inferiori a 2000 metri dove si sa che non nevicherà più. Abbiamo recentemente dato il via a una petizione contro la nuova seggiovia ai Piani di Artavaggio, purtroppo altrettanto inutile e grande spreco di soldi spendibili in mille altri modi. Un modo anche per dar voce a chi è contro questo sfruttamento di luoghi andrebbero invece tutelati”.

SULLO STESSO TEMA, NEI MESI SCORSI