CORTENOVA, IL NUOVO MISTER SOZZI CON GLI UOMINI CONTATI PER LA SFIDA SALVEZZA ALLA TRIUGGESE

Data pubblicazione 19 Febbraio 2023

CORTENOVA – Alle 14:30 in campo a Bindo per la delicatissima sfida salvezza contro la Triuggese: il Cortenova trova per la prima volta in panchina il nuovo ‘mister’ Roberto Sozzi e affronta una squadra che la precede in classifica di sei punti.

La buona notizia, in settimana, è arrivata dal Giudice sportivo che ha sentenziato contro il derelitto Sovico la sconfitta a tavolino per 0-3 nella partita disputata a inizio febbraio a Campiano – causa presenza in formazione di un calciatore squalificato.

Due punti in più per i valsassinesi, che non erano andati oltre il pareggio interno contro l’ultimissima in graduatoria, e una bella iniezione di fiducia in vista del debutto di Sozzi.

Come spesso capita però, a una good news si contrappongono situazioni tutt’altro che positive. Per il ‘Corte’ il problema si chiama infermeria, la lista degli out infatti si allunga di giorno in giorno: ai lungodegenti Tenderini e Invernizzi, si sono infatti aggiunti il capitano Ciresa, Gritti, Caverio, Gianola e oggi i gialloblu rischiano di avere un solo portiere nella distinta di gara per l’assenza dell’ultimo minuto di uno dei loro estremi difensori.

In ogni caso, ci proveranno. Accorciare a soli tre punti le distanze da una delle squadre impelagate nella lotta per evitare i play out sarebbe oro colato – specie all’esordio del nuovo allenatore. All’andata finì 1-0 per la Triuggese, con rete decisiva di Monguzzi per i padroni di casa.

Servizio dagli inviati di Valsassinanews come sempre a pochi minuti dal termine della gara di oggi. Appuntamento dunque su queste pagine verso le 16:30 di oggi.

