CORTENOVA CALCIO, SOZZI DIRIGE IL PRIMO ALLENAMENTO. DOMENICA IL TEST TRIUGGESE PER LA SALVEZZA

Data pubblicazione 15 Febbraio 2023

CORTENOVA – Finisce l’era Selva, comincia l’era Sozzi. Una scossa a Cortenova per dare uno scossone a una squadra in difficoltà, in piena lotta per non retrocedere e perdere la categoria.

Il giorno dopo l’anteprima di VN sul cambio al timone della prima squadra valsassinese, ecco che arriva anche la nota della società che, giustamente e meritatamente, ha salutato l’allenatore che per diverse stagioni ha diretto i gialloblu: “Il Centro Sportivo di Cortenova ringrazia di cuore Antonio Selva per la dedizione, l’impegno, l’entusiasmo e la determinazione con cui per otto anni ha guidato la prima squadra – commenta il club -. Sono stati anni in cui abbiamo condiviso momenti positivi e momenti negativi nel corso dei quali Antonio si è sempre assunto le proprie responsabilità e dimostrato grande professionalità. Non da ultimo, dobbiamo ricordare come aiutò la società nel momento in cui il precedente allenatore diede le dimissioni accettando di passare dalle giovanili alla prima squadra”.

Otto lunghi anni in cui Selva ha lasciato un segno indelebile nel Cortenova, portato alla seconda storica promozione in Prima Categoria nella stagione 2019-2020, quella tristemente interrotta dallo scoppio della pandemia. Da lì le due salvezze consecutive, con la clamorosa rimonta dell’anno passato, in cui i valsassinesi hanno addirittura sfiorato i playoff per la Promozione.

Insomma, un’eredità pesante per Roberto Sozzi, il primo allenatore “da fuori” nella storia della squadra valsassinese, presentato ufficialmente ieri per dirigere il suo primo allenamento. Classe 1965, il nuovo mister, dopo una lunga esperienza di calciatore, ha intrapreso quella di coach con la Caprinese, Cisanese, Calolzio, Dolzago, Civate, Derviese, Valmadrera, Foppenico e Olimpiagrenta.

Sicuramente una situazione delicata quella presa in mano da Sozzi che, oltre alle difficoltà per quanto riguarda la classifica, dovrà vedersela anche con una serie di infortuni. Ai lungodegenti Tenderini e Invernizzi, si sono infatti aggiunti il capitano Ciresa, Gritti, Caverio e Gianola.

“L’obiettivo è quello di riportare il Cortenova in posizioni più tranquille di classifica” spiega la dirigenza dando il benvenuto a mister Sozzi, la cui esperienza e grinta potrà farsi vedere già dall’essenziale scontro salvezza di domenica, quando il Cortenova ospiterà la Triuggiese sul sintetico di Bindo.

RedSpo