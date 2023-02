CALCIO, RICORSO SULLA PARTITA CONTRO IL SOVICO: IL CORTENOVA PORTA A CASA DUE PUNTI “EXTRA”

Data pubblicazione 16 Febbraio 2023

MILANO – Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti dottor Rinaldo Meles ha deciso di sospendere l’omologazione della gara del 5 febbraio scorso tra Cortenova e Sovico (finita 1-1 sul campo) dopo il ricorso presentato dalla società valsassinese, quindi di assegnare a quest’ultima la vittoria a tavolino.

Il Cortenova sosteneva infatti che la società avversaria avesse violato la normativa vigente perché alla partita di cui sopra ha fatto partecipare il calciatore Fabio Battista, in posizione irregolare in quanto squalificato per recidività in ammonizione, chiedendo pertanto la sanzione della perdita del match.

“Dagli atti di gara risulta che effettivamente la società Asd Sovico Calcio ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 7 partecipando attivamente alla gara. Pertanto il calciatore in questione non aveva titolo a partecipare alla gara”. Visto l’art. 10 del CGS, il Giudice Sportivo ha deliberato, in accoglimento del ricorso, di comminare al Sovico Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 – con l’ammenda di 100 euro – e di squalificare il calciatore per una ulteriore gara inibendo per un mese il dirigente accompagnatore Maurizio Villa del Sovico.

In pratica, il Cortenova si ritrova con due punti in più in classifica, autentica “manna dal cielo” vista l’asfittica situazione della graduatoria del team gialloblu:

(Classifica da tuttocampo.it)

La squadra di Cortenova sale quindi a 20 punti, -3 rispetto alla salvezza attualmente fissata a quota 23 (Berbenno) con 11 partite da giocare prima degli eventuali playout o peggio. E si cancella – anche se non sul campo – il clamoroso pareggio del 5 febbraio quando il Sovico aveva messo in cascina l’unico punticino di un campionato desolante, che fino ad allora aveva riservato ai brianzoli 17 sconfitte in altrettante gare giocate.

Insomma l’arrivo del nuovo allenatore della prima squadra Roberto Sozzi, coinciso con l’ennesimo infortunio tra le fila del team valsassinese, registra ora una buona notizia che riapre qualche speranza. E domenica arriva a Bindo la Triuggese – che sul Corte ha soltanto sei punti di vantaggio.

Sognare un’ulteriore risalita appare dunque legittimo. Toccando ferro e quant’altro…

RedSpo

.

LEGGI ANCHE: