BARZIO INVESTE ANCORA SULLA COMUNICAZIONE. 7.300 EURO ALL’AGENZIA CHE SEGUE LA PROVINCIA E MAURO PIAZZA

Data pubblicazione 19 Aprile 2023

BARZIO – La comunicazione continua ad essere un capitolo di primaria importanza all’interno del Comune di Barzio. Con una spesa complessiva di 7.320 euro Palazzo Manzoni ha infatti affidato a una società l’incarico di “implementazione della comunicazione attraverso servizi digitali” alla agenzia di comunicazione e marketing Halo Srl di Lecco.

“Dato atto che in data 11 aprile 2023 – si legge nella Determina esposta all’Albo pretorio – veniva lanciata la procedura secondo la formula Sintel ‘Affidamento diretto‘, nonché fissato per il giorno 14 aprile il termine per la presentazione dell’offerta […] è pervenuta l’offerta della Società Halo di Lecco […] aggiudicataria per un prezzo di 6mila euro sul prezzo posto a base di gara di euro 6.100 determinando un importo di aggiudicazione pari a 7.320 euro Iva compresa”.

Oltre ad un portavoce per il primo cittadino per una spesa di circa 300 euro lordi al mese e all’affidamento (4.575 euro per il triennio 2021-2024), delle pagine di promozione eventi ad una piccola agenzia di promozione turistica del territorio di cui era esponente un consigliere comunale (se ne parò qui), il settore comunicazione di Palazzo Manzoni può contare da oggi anche sulla collaborazione di una agenzia lecchese.

La stessa agenzia che, si legge nel sito, annovera tra i propri clienti anche la Provincia di Lecco e il sottosegretario regionale Mauro Piazza, esponente politico a cui non è un segreto faccia riferimento l’amministrazione barziese del sindaco Giovanni Arrigoni Battaia.

RedBar