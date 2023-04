CASARGO, CONFERMATO IL BONUS BEBÉ. 500 EURO PER I GENITORI RESIDENTI

Data pubblicazione 29 Aprile 2023

CASARGO – Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Casargo mette a disposizione delle risorse destinate ai piccoli nati nel corso del 2022, da erogare sotto forma di buoni spesa spendibili negli esercizi commerciali presenti in paese. È previsto un bonus di 500 euro per le famiglie con un figlio nato nel 2022 ed entrambi i genitori residenti a Casargo, 300 euro in caso di un solo genitore residente.

Ai neogenitori viene inoltre riconosciuta la possibilità di usufruire delle esenzioni dal pagamento delle tariffe per il servizio di trasporto pubblico locale e delle tariffe per la sosta previste nei piazzali dell’Alpe Paglio e di Giumello.

“È una misura entrata in modo strutturale nel bilancio del Comune di Casargo – commenta il sindaco Antonio Pasquini -. Un piccolo gesto per dare il benvenuto a tutti i bimbi e le bimbe che muoveranno i loro primi passi nella nostra Comunità”.

Le istanze dovranno pervenire entro il 10 maggio 2023. A questo link tutte le informazioni.