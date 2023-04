CALCIO. CORTENOVA, STAVOLTA COL MONVICO È PROPRIO L’ULTIMA SPIAGGIA

Data pubblicazione 30 Aprile 2023

CORTENOVA – Questa volta è davvero l’ultima spiaggia. L’imperativo è vincere per la prima squadra del Cortenova, impegnata in casa contro il Monvico nella penultima giornata del campionato di Prima Categoria.

Vincere, appunto, non più per raggiungere la salvezza diretta (traguardo sfumato dopo la sconfitta col Berbenno), ma per staccare il pass per giocarsi il tutto e per tutto nei playout. Ricordiamo infatti che l’unica condizione per poter accedere agli spareggi è che ci siano meno di 7 punti tra le dirette concorrenti: in questo momento, 6 lunghezze separano Cortenova e Morbegno, per questo gli uomini di Sozzi non possono permettersi di perdere ulteriori punti nelle ultime due partite.

Mister Sozzi che però non sarà in panchina, a causa della squalifica prolungata fino al 14 giugno dopo l’ultimo battibecco con il direttore di gioco. Sarà dunque Tantardini a dirigere i valsassinesi in campo.

L’avversario odierno non faciliterà certo il compito del Cortenova: il Monvico infatti è a caccia dei 3 punti per rimanere sul treno dei playoff. All’andata fu spettacolo, con un 3-3 che a questo punto del campionato non accontenterebbe nessuno.

Squadre in campo sul sintetico di Bindo alle 15.30 di oggi, domenica 30 aprile. Come sempre, cronaca del match nel pomeriggio su Valsassinanews.

RedSpo