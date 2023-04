GIUDICE SPORTIVO. CORTENOVA, CHE SBERLE: LUNGA SQUALIFICA PER SOZZI, ANCHE CIRESA E FAZZINI OUT

Data pubblicazione 28 Aprile 2023

MILANO – Mano pesante del giudice sportivo Rinaldo Meles in Prima categoria nei confronti del Cortenova: il mister Roberto Sozzi è stato squalificato fino al 14 giugno, due turni a Marco Ciresa, out anche Fazzini per una giornata.

In pratica, la stagione è già finita per l’allenatore gialloblu, che nel match interno di domenica col Berbenno (nel quale era già fuori per squalifica, “Personalmente riconosciuto dal direttore di gara, per tutta la durata dell’incontro, posizionato al di fuori del recinto di gioco (causa squalifica fino al 03/05/2023 come dal c.u.n.62 del 06/04/2023 ) offendeva ripetutamente l’arbitro. La sanzione tiene conto della sua squalifica”.

> Comunicato-Ufficiale-n°-66

Oltre al tecnico, il Cortenova dovrà fare a meno per due giornate di Marco Ciresa (espulso domenica) e di Sergio Fazzini che era diffidato e ha ricevuto il quinto cartellino giallo della stagione.

Il tutto, in vista del delicatissimo match in programma il 30 aprile a Bindo quando il team valsassinese “falcidiato” dalle squalifiche affronterà in casa il Monvico nel penultimo turno del campionato. Con l’assoluta necessità di fare punti per sperare di non retrocedere prima ancora dei playout.

RedSpo