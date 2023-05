RISTORO ARTINO A NON PREMANESI. “E INTANTO LE AZIENDE DELOCALIZZANO…”

Data pubblicazione 18 Maggio 2023

Direttore,

segnalo la delibera sull’albo pretorio della aggiudicazione della concessione per uso del fabbricato per attività di somministrazione di alimenti e bevande in Localita ARTINO alla società DIAL SRLS di Mariano Comense.

Le aziende del distretto premanese degli articoli da taglio delocalizzano, mentre le attività di ristorazione sul territorio sono molto ambite dai foresti che si aggiudicano i bandi pluriennali per la gestione.

Allego la delibera e il bando di partecipazione. Lettera firmata

> Aggiudicazione ristoro ARTINO

> allegati_bando.artino