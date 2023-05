CENTRALE VAL FRAINA: IL TRIBUNALE DÀ RAGIONE AGLI ALPIGIANI. MA DOPO IL TERRORE SUI RIMBORSI IL COMUNE INCASSA E TACE

Data pubblicazione 31 Maggio 2023

Tutti si ricordano il panico scatenato dall’Amministrazione di Premana che pronosticava di dover risarcire danni milionari per effetto dello stop della centrale idroelettrica sul torrente Fraina ottenuto grazie all’intervento e all’azione decisa dell’Alpe Rasga e delle associazioni ecologiste WWF, Legambiente, Comitato salviamo i nostri torrenti.

Ebbene, la causa intentata contro il Comune, la Provincia e la Regione dall’operatore Energia Futuro s.r.l. è fallita miseramente: una splendida sentenza del Tribunale delle Acque Pubbliche di Roma emessa lo scorso ottobre ribadisce che la derivazione era ambientalmente incompatibile.

Non solo, i giudici hanno anche chiarito che è stata la stessa condotta della società – stante le infinite varianti progettuali presentate vanamente per portare a casa l’opera – ad aver ritardato il procedimento.

La sentenza è chiarissima infine anche ove stabilisce che le richieste di danno avanzate da Energia Futuro verso i tre Enti pubblici, per paventati ritardi nelle procedure inerenti l’iter per autorizzare i lavori di costruzione della centrale mini idroelettrica sul torrente Fraina, sono prive di fondamento.

Grande soddisfazione espressa dal Comitato salviamo i nostri torrenti, WWF, Legambiente e Alpigiani che, battendosi da sempre per preservare il territorio e l’ambiente naturale, con i propri legali, hanno evidenziato come il progetto non fosse sostenibile, come ha confermato il Tribunale delle acque.

Rimane solo da chiedersi come mai il Sindaco di Premana, che a suo tempo appunto spaventò la popolazione paventando risarcimenti milionari in capo al Comune, (8 milioni) si sia dimenticata di tranquillizzare la popolazione.

Infatti è già dalla fine di ottobre 2022, quando si sono pronunciati i giudici romani, che l’amministrazione sa non solo che il ricorso di Energia Futuro s.r.l. era stato respinto, ma anche che la società è stata condannata a pagare le spese legali agli Enti coinvolti.

Comitato salviamo i nostri torrenti