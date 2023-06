CREMENO, SUCCESSO PER LA RASSEGNA ‘LA MONTAGNA CANTA’

Data pubblicazione 8 Giugno 2023

CREMENO – Successo di pubblico e critica per la rassegna ‘La Montagna Canta’ tenutasi a Cremeno lo scorso sabato. Nella chiesa San Giorgio, il pubblico intervenuto ha potuto apprezzare dapprima le voci femminili del coro Anemone di Ispra e poi quelle del coro Monte Verdi di Tirano.

Il repertorio proposto dai due cori ha spaziato tra il sacro e il profano con brani di autori popolari come Maiero e De Marzi, composizioni sacre e brani moderni come l’Halleluia di Cohen. Durante la serata si è creata un’ottima intesa tra i coristi, che hanno unito le voci per il classico canto finale a cori uniti. Sintonia che ha poi avuto modo di rafforzarsi ulteriormente durante ‘il terzo tempo’ conviviale dove non sono mancati l’allegria e i canti, diretti a turno da Cristina Majocchi, Tamara della Vedova e Maria Grazia Riva.

“Dopo tre anni di stop, riproporre la rassegna è stato sicuramente emozionante – ha detto il presidente del Coro Valsassina, Graziano Combi -. Vedere il pubblico e i coristi ospiti soddisfatti per la serata è senza dubbio il miglior premio per chi si è prodigato per la realizzazione della rassegna”.