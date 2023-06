IL CORPUS DOMINI A PREMANA DOPO LA MESSA CON IL PARROCO DON MATTEO NEI 19 ANNI DI SACERDOZIO

Data pubblicazione 11 Giugno 2023

VALSASSINA – La festa del Corpus Domini o “Corpo del Signore” è una tra le più importanti feste di precetto della cristianità che conclude il ciclo del periodo pasquale. Con il Corpus Domini si onora uno dei grandi misteri della fede della religione cristiana: la presenza del corpo di Cristo nell’ostia consacrata. Infatti, la festa viene anche chiamata solennità del Santissimo Corpo e del Sangue di Gesù.

Partecipatissima, come sempre, la processione del Corpus Domini di Premana che fa parte del R.E.I.L. (Registro delle Eredità Immateriali Lombarde), progetto di valorizzazione, salvaguardia e promozione dei beni immateriali, saperi tradizionali e pratiche rituali della Regione Lombardia.

Dopo la messa concelebrata dal parroco don Matteo Albani (che ha portato in processione l’ostensorio nella festa del 19° anno di sacerdozio), don Roberto Bellati e don Angelo Bellati, la processione si è snodata per le vie del paese preceduta dal crocefisso, dagli stendardi di Sant’Ilario e del Santo Rosario e dai Cavalieri del Santo Sepolcro.

Le donne, soprattutto le più anziane indossano l’abito tradizionale, ol cotonn, con un fazzoletto bianco che copre loro la testa, lo Strasciool. La comunità prende parte attiva nell’organizzazione della manifestazione soprattutto per l’addobbo delle strade che costituiscono il percorso della sfilata. A gruppetti di due o tre case, fin dal mattino, gli abitanti si organizzano per ricoprire con i drappi le pareti delle abitazioni e per sistemare gli addobbi, che vengono rimossi subito dopo il passaggio del corteo.

RedRel