ALTA VALSASSINA IN FESTA PER IL CENTENARIO DEL GRUPPO ALPINI DI CASARGO

Data pubblicazione 11 Giugno 2023

CASARGO – Paese in festa per la ricorrenza del centenario del gruppo locale delle penne nere. Alle nove l’ammassamento al piazzale del supermercato, poi sfilata per le vie di Casargo fino al monumento dei caduti dove è stata deposta una corona d’alloro.

Presenti la Sezione di Lecco con il vessillo, i 27 gagliardetti sezionali, la fanfara degli Alpini di Cortabbio, le autorità civili e militari, i sindaci di Casargo, Margno, Crandola, Parlasco e Primaluna, il gonfalone comunale.

Dopo la santa messa solenne, proseguimento della sfilata sino al piazzale del Comune per i discorsi di rito. Il capogruppo Edoardo Balbiani ha sottolineato con emozione la storia di questi 100 anni, ricordando i vari capigruppo che si sono succeduti e l’impegno profuso dal Gruppo di Casargo. Significative le parole del vicepresidente sezionale Mauri e del sindaco Antonio Pasquini.

A seguire rinfresco e pranzo in compagnia, con il prezioso intervento della Pro loco Casargo e i suoi volontari.

Una tripla torta di grandi dimensioni con la scritta “100°” per suggellare e ricordare una meravigliosa giornata di condivisione e amicizia fraterna.

M. G.