CONSULTA REGIONALE FAMIGLIA, GUIDO AGOSTONI MEMBRO DESIGNATO ANCI

Data pubblicazione 12 Giugno 2023

MILANO – È stata approvata oggi dalla Giunta regionale, su proposta dall’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini la delibera che istituisce la Consulta Regionale della Famiglia.

“La consulta istituita oggi – spiega l’assessore Lucchini – sarà un utile strumento di confronto e potrà esprimere pareri e formulare proposte in relazione alle politiche per la famiglia. Sarà la sede di consultazione per la programmazione e pianificazione degli interventi di supporto alla famiglia promossi dall’Assessorato. Un provvedimento – chiarisce l’Assessore – che certifica la centralità delle politiche a sostegno della famiglia nell’azione di governo della nostra Regione e rinnova il principio cardine del dialogo e integrazione tra istituzioni, Enti locali, Terzo Settore e operatori sociosanitari. Un’alleanza sempre al servizio dei cittadini.”

Di seguito i componenti della Consulta:

• l’assessore regionale competente in materia di politiche per la famiglia, dott.ssa Elena Lucchini che, come previsto dalla l.r. 23/1999, così come modificata dalla l.r. 33/2022, assume anche il ruolo di presidente;

• quattro rappresentanti degli Enti del Terzo Settore di cui all’art. 2 bis che si occupano di tematiche familiari designati dagli stessi enti in numero pari a due per ciascuna categoria: dr. Giovanni Giambattista (Forum regionale delle associazioni familiari della Lombardia), dr.ssa Livia Cadei (presidente Federazione Lombarda Centri Assistenza Famiglia), dr. Alberto Fedeli e dr.ssa Maria Grazia Campese (segnalati dalla Segreteria Tecnica del tavolo Terzo Settore);

• due rappresentanti dei comuni designati dall’ANCI Lombardia: dr. Guido Agostoni (presidente Dipartimento Welfare di Anci Lombardia, già sindaco di Pasturo e vicepresidente della Comunità Montana VVVR) e dr. Paolo Brivio (sindaco di Osnago);

• un direttore sociosanitario di una ATS designato dalla direzione generale competente in materia di sanità: dr. Antonio Colaianni (direttore sociosanitario ATS Brianza);

• un direttore sociosanitario di una ASST designato dalla direzione generale competente in materia di sanità: dr.ssa Simonetta Cesa (Direttore Sociosanitario ASST Papa Giovanni XXIII)

La partecipazione alla Consulta regionale è a titolo gratuito e non prevede alcun compenso ai componenti coinvolti.

(LNews)