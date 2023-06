SABATO I FUNERALI DI ALFIO DI GREGORIO. CORDOGLIO DALLA FEDERAZIONE SCI

Data pubblicazione 30 Giugno 2023

CREMENO – Si terranno domani, sabato 1 luglio nella parrocchiale di Maggio di Cremeno i funerali del grande campione dello Skiroll Alfio Di Gregorio, deceduto ieri all’età di 53 anni.

Il presidente Fisi Flavio Roda, il Consiglio Federale, i tecnici e lo staff federale “si stringono alla moglie e ai figli in questo momento di grande dolore”. Il sito ufficiale della FISI – Federazione Italiana Sport Invernali – lo ricorda così: “Ci ha lasciati, a soli 53 anni, Alfio Di Gregorio, sconfitto da un male che lo attanagliava da anni. Di Gregorio è stato una leggenda dello skiroll, un atleta che in carriera ha saputo vincere tutto”.

Nato a Nicolosi in Sicilia, lo scomparso è stato tra i più forti atleti di sempre nella storia dello Skiroll (a fine articolo il suo gigantesco palmares).

Carabiniere forestale già comandante a Barzio, risiedeva da tempo a Maggio. Da anni combatteva contro un male incurabile che giovedì mattina intorno alle 5 lo ha stroncato. Lascia la moglie Daniela e i figli Mattia e Luca.

I risultati più importanti nella carriera di Alfio Di Gregorio:

1995: 1° World Games (campionati del mondo non ufficiali, ndr) in Svezia, 1° Superroll Cervino- con record-gara;

1996: 2° World Games Ungheria;

1997: 1° campionati Europei Ornavasso (VB)

1998: 1° World Games Pinzolo (TN) – 1° Superrol Cervino – con record – vincitore in diverse gare internazionali: Slovenia, Belgio, Croazia e Francia;

1999: 12° in classifica finale di Coppa del Mondo- 2° World Games inseguimento a Sonthofen;

2000; Vincitore della Coppa del Mondo-1° CdM ins. Odense (Olanda)- 1° CdM sprint Cervinia- 1°CdM Superroll Cervino- 6° CdM Valloire (Fra)- 4° CdM Galibier (Fra) –1° CdM sprint Valloire (Fra)-6° Campionato Mondiale sprint Rotterdam (Olanda)- 2° Campionato Mondiale Rotterdam (Olanda) prologo e inseguimento;

2001: nessuna attività internazionale;

2002: 1° CdM prologo + inseguimento Jablonec (Cze)- 6 CdM sprint Jablonec (Cze)- 1° CdM prologo Helsinborg (Swe)-1° inseguimento Osby (Swe);

Vincitore Coppa del mondo di skiroll: 2002, 2004, 2006

Mondiali Master di sci fondo

15 titoli vinti nelle edizioni: 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2017 a Kloster.

