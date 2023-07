BANDO TERRAZZAMENTI OLTRE LE ASPETTATIVE, 383MILA EURO NEL LECCHESE

Data pubblicazione 2 Luglio 2023

MILANO – Il 20 giugno si è chiuso il termine per la presentazione delle domande del bando regionale Terrazzamenti 2023. Le domande presentate sono 343 per un investimento complessivo di 15.241.969 euro e richieste di contributo regionale per 7.985.888 euro.

La misura, messa in campo dall’assessorato regionale alla Montagna, finanzia con 5 milioni di euro a fondo perduto il ripristino, la conservazione e il parziale completamento dei terrazzamenti e dei muretti a secco, oltre che interventi connessi come la manutenzione straordinaria di sentieri e strade, ma anche la sistemazione di sistemi di convogliamento delle acque. Le risorse saranno erogate ai beneficiari attraverso le Comunità Montane per interventi …

LA SCHEDA COMPLETA SU LECCO NEWS: