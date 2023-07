INCIVILI TRA BALLABIO E MORTERONE. IMMAGINI DELLA VERGOGNA AMBIENTALE

Data pubblicazione 3 Luglio 2023

BALLABIO – La foto-segnalazione via social arriva da Monica, che accompagna le (tristi) immagini con un commento lapidario: “Come avete usato l’auto per arrivare alla curva di Morterone e fare scempio della natura, avreste potuto andare in discarica…“. Tutto vero, purtroppo. E disgraziatamente per nulla una novità. Il che, come è ovvio, scatena la reazione dei ballabiesi.

“Dovreste vergognarvi!!!”, “Non riusciamo proprio a disfarcene di questi incivili”, “Incivili è dire poco”, “Purtroppo la mamma degli imbecilli è sempre incinta…”