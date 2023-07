CORSA ALLE POLTRONE IN COMUNITÀ MONTANA: VIA CODEGA, SPAZIO A CASARGO? E POI GAL, PARCHI, AREE INTERNE…

Data pubblicazione 4 Luglio 2023

VALSASSINA/LARIO – A un anno dalla super tornata elettorale del 2024 ma soprattutto poche settimane dopo il voto in Valvarrone che in qualche modo obbliga a rivedere gli equilibri, si è tornati a parlare di poltrone e poltroncine in Comunità Montana e dintorni. Il gruppo di comando del duo Piazza-Locatelli (lo sanno perfino i blogghetti meno considerati) ha chiamato a raccolta le “casacche itineranti” che ora fan capo alla Lega, per la tradizionale spartizione stile manuale Cencelli de noantri – alla luce del novello rampantismo dei Fratelli d’Italia vecchi e soprattutto nuovi, a caccia di visibilità e dunque di posti all’ombra dell’ente montano.

Smaniava, pare, di restare in giunta comunitaria la sindaca di Premana, ma a Elide Codega è stato dato un seggio nel consiglio dell’ANCI regionale (leggi associazione dei Comuni).

I raffinati direbbero Promoveatur ut amoveatur ma noi si fa giornali di montagna e preferiamo definire le cose per quel che sono: cara, fuori di qui se non porti (più) la nostra maglietta.

Poi lo sgamo per mantenere il potere consolidato sta nel far entrare in luogo di costei qualcuno meno “piazzista” – almeno come immagine – e certo non con tessera salviniana.

Il posto spetta all’Alta Valle? Uno buono per tutte le stagioni come il Malugani da Margno si propone: “Io, io”. Ma il pensiero va in realtà a chi è più a destra: non proprio un Fratello d’Italia (Pasquini non ha esattamente buoni rapporti con Zamperini), ma quasi. Il sindaco di Casargo però tra un anno va pure lui al voto, il suo sarebbe un assessorato a scadenza e poi “c’ha da fare”, ma se non lo prenderà lui sarà affidato a qualcuno vicino. Dunque, non proprio un monocolore dei “leghisti 4.0” ma un governo della C.M. fatto da tutti leghisti più chi non tradisce – anche se non si tessera con loro.

Ostinato.

Insieme al posto da assessore si discute anche di “poltroncine“, roba tipo Gal dei Due Laghi, Parco delle Grigne, Aree Interne (qua ben DUE posticini, ché l’impegno è arduo e mica son tutti bravi come lo era la Fondra – quella sì ne valeva un paio degli odierni).

Insomma, generale e colonnello si dicono in grado di governare “in autonomia” ma aprono a destra, con un’operazione certosina degna del miglior Marotta calcistico. Via la “traditrice” premanese, dentro uno che non sarà al 100% dei loro ma ha il vantaggio di non pugnalarti alle spalle; restano solo gli incarichi minori – ma non troppo – da assegnare.

E per ultimo, ci si guarda intorno e toh: alla reunion dei magliettati manca Benedetti. Quello che per primo aveva teorizzato un gruppo della Lega nell’assemblea comunitaria a Pratobuscante da un po’ ha fatto un balzo che manco Piazza, affratellandosi ai post fascisti. I quali fanno numero, si contano ma non pesano.

Per ora.

VN

< A SINISTRA LA GIUNTA DELLA CM (2019)

.

La Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera oggi è così composta:

Fabio CANEPARI

Presidente

Delega bilancio – gestioni associate – programmazione e pianificazione territoriale – comunicazione

Elide CODEGA

Vice Presidente – Decaduta

Delega Servizi sociali – attività produttive – sport

Michael BONAZZOLA

Assessore

Delega Turismo – sport – cultura

Roberto COMBI

Assessore

Protezione civile – antincendio

Dino POMI

Assessore

Delega agricoltura – forestazione – lavori pubblici – ambiente – territorio