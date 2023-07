Data pubblicazione 6 Luglio 2023

CORTENOVA – Il capitano del Csc Cortenova, Marco Ciresa, ha deciso di abbracciare il progetto ColicoDerviese.

“Ormai stiamo per prendere il largo – il comunicato del club di Colico -, il nostro equipaggio è quasi al completo e il vascello è in acqua; sale a bordo il classe 97 Ciresa Marco, difensore/centrocampista con una lunga vita a Cortenova e, più lontano, in Olginatese”. Marco Ciresa, nato il 31 maggio 1997…