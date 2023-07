CASARGO/CANTI E BALLI ALLA FESTA FINALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Data pubblicazione 7 Luglio 2023

CASARGO – Tradizionale appuntamento di fine anno alla scuola dell’infanzia Cav. Bernardo Roveda di Casargo che, come ogni anno, organizza una festa per salutare i bambini più grandi e premiare tutti i bambini che andranno alla classe successiva. Quest’anno le insegnanti hanno deciso di far cantare ai fanciulli alcune canzoni inerenti i lavori svolti durante l’anno scolastico.

La prima composizione musicale è stata Il contadino. Quest’anno infatti i piccoli allievi si sono presi cura di un piccolo orticello è hanno conosciuto vari animali della fattoria e hanno anche cercato di fare nascere dei piccoli pulcini. Poi Goccia dopo goccia per far capire ai bambini che, nonostante loro siano ancora piccoli, possono comunque fare molto per il pianeta, facendo un collegamento ai lavori svolti sulla gentilezza verso gli altri, il rispetto degli animali e del nostro pianeta. Poi Supereroi di Mr Rain cantata con tutti i papà per ringraziarli e Parola magica, ovvero un grande grazie per tutti i presenti. Infine tutti si sono divertiti ballando la danza della panza. I piccoli sono stati poi premiati la giornata si è conclusa con uno scambio di saluti e un augurio di una buona estate.