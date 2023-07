MONTAGNA, NOTTE GRATIS IN RIFUGIO PER GLI UNDER 16

Data pubblicazione 7 Luglio 2023

MILANO – Dopo il grande successo dell’estate 2022, ritorna il progetto “Famiglie e Giovani in Montagna – Estate 2023 in Rifugio (#FG4M)” promosso da CAI Lombardia, Assorifugi e il Consiglio di Regione Lombardia: i ragazzi under 16 avranno la possibilità di vivere l’esperienza di dormire in un rifugio alpino gratuitamente. Le prenotazioni saranno aperte dall’8 luglio al 24 settembre 2023, salvo esaurimento budget disponibile.

Il progetto prevede una soggiorno in mezza pensione gratuita per i giovani under 16 in uno dei rifugi aderenti al progetto, in presenza di un familiare accompagnatore pagante per il medesimo trattamento.