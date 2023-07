DON GABRIELE COMMENTA IL VANGELO DELLA 6ª DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Data pubblicazione 9 Luglio 2023

Già le beatitudini nel Vangelo di Matteo sono un messaggio inatteso, ma le brevi frasi del Vangelo di Luca, oggi proposto, ci raggiungono in modo ancora più incisivo e capovolgono ogni criterio umano. Come si può essere beati nella povertà e nella persecuzione ingiusta? O considerare sventura la disponibilità di beni e il successo? O dare di più a chi ci toglie ingiustamente qualcosa? Parole difficilissime non solo da praticare, ma già dal capirle; eppure, nelle intenzioni di Gesù, ci rivelano il Regno di Dio.

Alle beatitudini proclamate da Gesù noi non osiamo opporre contrarietà, però opponiamo il nostro buon senso, il nostro senso della giustizia, le nostre misure.

È vero che Gesù, proclamando le beatitudini ai suoi discepoli, è come se li invitasse a seguire quella strada, ma anzitutto Gesù che va a cogliere chi vive nella povertà, nella fame, nel pianto e li proclama beati.

Sembra quasi che queste persone non vivono queste condizioni per libera scelta, ma come situazioni capitate a loro nella vita: la parola di Gesù li raggiunge come una promessa di consolazione.

E l’onestà di queste sue parole di consolazione si può riconoscere dai “guai” rivolti ai ricchi e ai gaudenti, ma soprattutto dal fatto che Lui, liberamente e non per un caso della vita, ha scelto di essere povero, ingiustamente perseguitato, ecc.

Non saremo capaci di vivere le beatitudini, ma almeno iniziamo a dire con convinzione “Grazie” a Gesù per essersi Lui fatto vicino a chi è nella sofferenza e a proclamarlo beato.

Ma poi, dove trovare noi la forza per seguirlo per questa strada?

Alla visita di selezione ad Auschwitz, una bambina ha scelto di stare nella fila con la mamma benché fosse la fila che portava alla morte: è vero che forse non lo sapeva, ma questo ci aiuta a immaginare la forza dell’amore.

Dovrebbe essere l’amore per tanti nella fatica e che chiamiamo fratelli, e l’amore per Gesù che vediamo incammi-nato anche lui con fatica su questa strada delle beatitudini che ci dà il desiderio e la forza di seguirlo e che ci fa sentire dolce il peso del mettere in pratica questa sua parola.

Vivere le beatitudini per amore è annuncio della sconvolgente bellezza del Regno.

Don Gabriele

Vicario parrocchiale