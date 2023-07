GROSSO ALBERO CADE SULLA SP64 TRA CREMENO E CASSINA. NESSUN FERITO

Data pubblicazione 9 Luglio 2023

ALTOPIANO VALSASSINESE – Davvero fortunata la circostanza per la quale, in un sabato pomeriggio affollatissimo in tutta la Valsassina, la caduta sulla sede stradale di una grossa pianta ha causato soltanto danni materiali in via delle Grigne, nel tratto della SP 64 tra Cremeno e Cassina.

In quel momento infatti, nessun veicolo o passante transitava nella zona e dunque non si registrano feriti.

Precipitando improvvisamente al suolo, l’albero ha solamente sfondato la staccionata sottostante.

Traffico regolato dalla Polizia locale e intervento sul posto dei Vigili del Fuoco, modeste le conseguenze per la circolazione.

RedAlt