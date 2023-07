CALENDARIO DI SERIE B: IL DERBY COMO-LECCO GIÀ ALLA TERZA GIORNATA

Data pubblicazione 11 Luglio 2023

COMO – Nella cornice di Villa Olmo che si affaccia sullo splendido lago di Como, questa sera la presentazione del campionato di calcio di Serie B 2023/24, per la prima volta “asimmetrico” tra il girone di andata e quello di ritorno e con la presenza di una X perché al momento non si conosce ancora il nome della ventesima squadra partecipante. L’evento è stato organizzato dalla Lega Calcio di Serie B, con la collaborazione del Como Calcio.

Come consuetudine, per volontà del presidente della Lega di serie B Mauro Balata, una delle venti città del torneo cadetto è stata protagonista della presentazione del calendario, per testimoniare ancora una volta il legame tra i territori della penisola e la serie cadetta.