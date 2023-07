METEO. CIELO IRREGOLARE, TEMPORALI ANCHE DI FORTE INTENSITÀ

Data pubblicazione 11 Luglio 2023

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Tra il bacino del Mediterraneo e parte dell’Europa centrale un promontorio di alta pressione di matrice africana mantiene condizioni prevalentemente soleggiate e calde. Dalla serata di martedì 11 luglio l’area anticiclonica tenderà a cedere per l’approfondimento di una vasta struttura depressionaria nord atlantica: questo determinerà un aumento dell’instabilità a partire dai rilievi alpini, con rovesci e temporali sparsi, che poi nella giornata di giovedì interesseranno gran parte della regione. Nella giornata di giovedì si avrà inoltre una diminuzione delle temperature, in particolare dei valori massimi.

Martedì 11 luglio su Alpi e Prealpi cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni dal pomeriggio-sera deboli sparse a ridosso dei rilievi alpini e prealpini, a prevalente carattere di rovescio e temporale. Temperature minime e massime in aumento. Zero termico intorno a 4600 metri. Venti in montagna sotto i 1500 metri da deboli a moderati dai quadranti occidentali, a quote più elevate tendenti a forti.

Mercoledì 12 luglio nuvolosità irregolare a tratti estesa fino a nuvoloso. Precipitazioni su Alpi e Prealpi, fin dalla notte e per gran parte della giornata, da sparse a diffuse. A prevalente carattere di rovescio e temporale, non esclusi fenomeni localmente di forte intensità. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in calo. Zero termico intorno a 4500 metri. Venti in montagna prevalentemente da ovest sudovest: sotto i 1500 metri da deboli a moderati, oltre 1500 metri moderati o forti.

Giovedì 13 luglio nuvolosità irregolare a tratti estesa. Precipitazioni deboli sparse a carattere di rovescio e temporale, nella prima parte della giornata maggiormente interessati i settori alpini. Temperature minime e massime in calo. Zero termico intorno a 4200 metri. Venti in montagna deboli o moderati occidentali.

Fonte Arpa Lombardia