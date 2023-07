MALTEMPO, SECONDA NOTTATA DI LAVORO PER I POMPIERI: DIVERSI INTERVENTI SUL LAGO E A CORTENOVA E CRANDOLA

Data pubblicazione 13 Luglio 2023

LECCO – Nuova ondata di maltempo nella notte in provincia di Lecco, distribuendosi su più Comuni: circa 15 nel complesso le chiamate alla centrale del Bione dei Vigili del Fuoco oltre a quelle risolte gestendole tra la sala operativa e operatori comunali.

Interventi di più squadre per allagamenti e caduta piante nelle località di Bellano, Crandola per alberi al suolo, Cortenova (appartamento allagato in centro paese), Varenna, Lecco …

I DETTAGLI SU LECCO NEWS: