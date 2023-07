SALVATO DALLA FOGNA A CORTABBIO: GATTINO CERCA CASA

Data pubblicazione 13 Luglio 2023

PRIMALUNA – È stato ritrovato in una tubatura posta sotto a un ponticello e ora è in cerca di una nuova famiglia il cucciolo di gatto di tre mesi che, attualmente, è “ospite” in una casa di Cortabbio, Primaluna.

La triste storia inizia la mattina di un paio di giorni fa, quando i continui miagolii richiamano l’attenzione di due ragazzi cortabbiesi. Questi capiscono che i lamenti provengono da un sistema di tubature collocato sotto a un ponticello che affianca il provinciale e, dopo qualche fatica, riescono a recuperare il micetto, visibilmente spaventato, probabilmente in cerca di un rifugio visto il maltempo.

Il cucciolo, di circa tre mesi, è un bel maschietto a pelo tigrato. Chiunque sia interessato a regalargli una seconda possibilità può contattare questo numero: 347 477 2747 (Jessica).

RedPri