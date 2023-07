STRATEGIE FISCALI E OPZIONI DI NOLEGGIO AUTO PER FREELANCER

Data pubblicazione 13 Luglio 2023

I freelancer che intendono avvalersi di un mezzo con cui lavorare o semplicemente per trascorrere del tempo libero, possono farlo sfruttando la propria attività e adattandola al noleggio a lungo termine.

Nel valutare le diverse strategie fiscali, è importante considerare i contratti di noleggio a lungo termine come un’opzione vantaggiosa per i freelancer.

I possessori di Partita IVA godono di diversi benefit fiscali che gli consentirebbero di abbattere i costi tradizionali, riuscendo a locare un veicolo per un tempo medio lungo, senza la necessità di comprarlo e affrontare tutte le spese inerenti alla sua gestione.

Noleggio a lungo termine per freelancer: come funziona?

Il noleggio a lungo termine per freelancer è una valida alternativa all’acquisto di un mezzo, a cui obiettivamente vanno pagate delle spese fisse come l’assicurazione, il bollo, la manutenzione ed ovviamente, l’anticipo per poterla comprare.

Nei contratti di noleggio per P.IVA, non solo non vi è nulla di questo, ma tutti i servizi sono contenuti in un canone all inclusive, che si paga a rate (per la durata prevista dal contratto). Le cifre delle rate sono pressoché contenute, dipende essenzialmente da quel che si sceglie:

Ma non è tutto, perché personalizzazioni a parte, quello che molti freelancer non sanno è che possono godere di molteplici benefit fiscali in base alla destinazione d’uso dei veicoli.

Costi deducibili e detraibili (fino al 100%)

Che tu sia un freelancer con ditta individuale o con una società, poco importa. È possibile detrarre e dedurre i costi anche al 100%. Per riuscirci però, è necessario distinguere la destinazione e l’uso del veicolo o della flotta locata: distinguendo l’uso esclusivamente strumentale da quello non esclusivamente strumentale.

La detrazione e la deducibilità al 100% è valida soltanto nel caso in cui il bene sia esclusivamente strumentale. Questo significa che il veicolo o i veicoli locati, dovranno esser sfruttati soltanto per attività di impresa (comprovando quanto dichiarato).

L’uso non esclusivamente strumentale invece, ti consente di dedurre massimo il 20% del canone annuo del mezzo, attenendosi al limite di spesa che non dovrà superare 3.615,20€ per ciascun veicolo. Per quanto riguarda la detrazione (sempre per l’uso non esclusivamente strumentale), è al 40%.

Auto in uso promiscuo per dipendenti

Se ti servisse un’auto in uso promiscuo per dipendenti la deduzione ammonterebbe al 70%. Mentre la detrazione è pari al 40% dell’imposta IVA in caso di addebito in basta paga. Se invece l’agevolazione viene addebitata al dipendente con fattura in cui è presente l’IVA, la deducibilità resta sempre al 70%, ma la detrazione arriverebbe al 100% dell’IVA.

Benefit fiscali per liberi professionisti

I professionisti (freelancer inclusi), possono godere di benefit fiscali non indifferenti. Innanzitutto, per gli esercenti arte e professioni oppure per i professionisti, si può dedurre fino al 20% del canone annuo del NLT, fino ad un massimo di 3.615,20€ con ragguaglio annuo.

Le detrazioni dell’Imposta sul Valore Aggiunto variano in base all’uso del mezzo. L’automobile in uso non esclusivamente strumentale, può godere di una detrazione del 40% dell’IVA. Se in uso esclusivamente strumentale, si può detrarre fino al 100%.

Benefit fiscali per agenti e rappresentati di commercio

I benefit fiscali per gli agenti e i rappresentati di commercio sono leggermente variabili. La detrazione ammonta al 100% dell’imposta IVA, mentre la deduzione è pari all’80% purché si rispetti il solito limite di 3.615,20€ con ragguaglio annuo.

Restano esclusi dai benefit fiscali soltanto i privati, che non possono godere né di detrazione e neppure di deduzione fiscale. Possono “accontentarsi” tuttavia, di quelli che sono i vantaggi operativi, gestionali e indubbiamente economici.

Noleggio a lungo termine per chilometri percorsi

Il noleggio a lungo termine negli anni si evolve, così come i servizi proposti dalle società di autonoleggio. Aziende come Finrent ad esempio, sarebbero disposte a proporre soluzioni alternative come “paga solo se usi”.

Una formula che si interfaccia con le medesime condizioni del noleggio a lungo termine e senza alcuna differenza, se non quella di pagare soltanto per ogni km percorso. È conveniente qualora si voglia tenere un mezzo sempre a portata di mano, ed usarlo sporadicamente o all’occorrenza.

È chiaro che in questo caso è indispensabile valutarne la convenienza economica basandosi sull’uso che ne vuol fare.

In alternativa esiste anche il noleggio a breve termine, che permette al conduttore di poter sottoscrivere un contratto – sempre con canone tutto incluso – per un periodo più breve, che di solito si aggira attorno ai 12 mesi.

Noleggio per freelancer: è sempre conveniente?

Una delle domande più richieste dai freelancer riguarda la convenienza del noleggio a lungo termine. La formula è senza dubbio conveniente per chi vuol migliorare l’aspetto gestionale, operativo ed economico. Se sei un freelancer che circola molto spesso (per lavoro o per motivi personali), allora ti converrà optare per il NLT.

Così come diventa conveniente per sfruttare la detrazione e la deducibilità al 100% se il veicolo è sfruttato ad uso esclusivamente strumentale. Nell’acquisto dovresti pensare alla gestione burocratica, e attenzionare alle scadenze (senza incorrere a delle multe).

Situazione scongiurata dal noleggio a lungo termine dove la gestione è affidata completamente alla società di autonoleggio.