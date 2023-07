CONCENEDO AVRÀ L’X-FACTOR? GIUDICI E TROUPE DEL TALENT SHOW NELLA VILLA CHE FU DI BERLUSCONI

Data pubblicazione 14 Luglio 2023

BARZIO – Non sono passati inosservati in quel di Concenedo i furgoni oscurati e le auto griffati Sky e X-Factor.

Nella piccola frazione dell’altopiano valsassinese sono arrivati i giudici del talent show insieme alla troupe televisiva: bene in vista questa mattina i mezzi che li hanno trasportati in valle, parcheggiati nella piazzetta, mentre i volti più famosi sono celati dalla riservatezza sempre garantita da Villa Meridiana, la lussuosa residenza che fu di Paolo Berlusconi e che da qualche tempo è in vendita ma anche disponibile per affitti brevi.

Nella foto il gazebo Sky montato in uno degli spazi esterni del villone.