ELEZIONI 2024: NUOVO RUOLO PER COMUNITÀ MONTANA E PARCO DELLA GRIGNA? “FORZA ITALIA FARÀ LA SUA PARTE”

Corre, inoltre, l’obbligo di ricordare che tali interventi, compresi quelli riservati alle Olimpiadi del 2026 che ci riguardano da vicino,. Sono contributi stanziati in modo particolare da Regione Lombardia dove governa una coalizione di Centrodestra e non da un monocolore sorretto da chi vorrebbe invece dare ad intendere agli elettori che tutto proviene ed è il frutto della propria esclusiva quanto illuminata azione politico-amministrativa, anche se, di certo così non è. Dicesi disinformazione ma le bugie hanno le gambe corte e anche in Valsassina si fa in fretta a rimettere le cose a posto, ristabilendo la verità dei fatti. Fuor di metafora, è bene ricordare che da molti anni in Regione Lombardia lavorano proficuamente e quotidianamente anche gli assessori di Forza Italia, partito cui apparteneva fino a poco tempo fa la gran parte degli amministratori locali della Valsassina, eletti nei Comuni, in Provincia e anche in Regione soltanto grazie ai nostri voti e ciò è avvenuto fino all’altro ieri e prima dell’ultimo e per nulla dignitoso cambio di casacca, o salto della quaglia che dir si voglia. Parlando di affidabilità e coerenza questo è bene ricordarlo e tenerlo presente durante le prossime operazioni di voto, per decidere al meglio.