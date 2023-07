CALCIO. TORNEO DEI COMUNI, PARI NEL DERBY DELL’ALTOPIANO, PRIMALUNA SFORTUNATA CON L’ALTA VALLE

Data pubblicazione 19 Luglio 2023

PRIMALUNA – Serata all’insegna dell’equilibrio quella di martedì 18 luglio a Primaluna in occasione della settima giornata del Torneo di Calcio dei comuni della Valsassina.

Si apre con un vero e proprio “derby” (dell’Altopiano): Barzio/Moggio-Cremeno/Cassina valido per il Girone 1 finisce 2-2. Nel secondo match grandi emozioni e padroni di casa del Primaluna sconfitti dal team dell’Alta Valle Casargo/Margno/Crandola e… dalla sfortuna: tanti i legni colpiti dai ragazzi del posto che finiscono battuti per 3-2.

Prossimo turno domani, giovedì 20 luglio: in programma le sfide tra Esino e Ballabio e Introbio vs Barzio/Moggio. Tutto il torneo viene puntualmente seguito dagli inviati di Valsassinanews, con risultati il giorno dopo le serate degli incontri e cronache in occasione delle fasi a eliminazione diretta.

RedSpo