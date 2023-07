LA SOLUZIONE IDEALE PER IL CONFORT DOMESTICO: COME SCEGLIERE UN BUON CONDIZIONATORE

Data pubblicazione 20 Luglio 2023

Un condizionatore è un dispositivo essenziale per garantire comfort negli ambienti domestici e lavorativi. Questo elettrodomestico, infatti, permette di raffreddare o di riscaldare l’aria a seconda della stagione e delle necessità. In commercio esistono molteplici tipologie di condizionatori, con specifiche tecniche e caratteristiche differenti, per tale ragione scegliere quello adatto non è semplice. Ovviamente, anche i prezzi per acquistarli sono diversi; pertanto, prima di valutare un’offerta condizionatori è bene avere chiara l’idea del climatizzatore da acquistare e del budget da spendere.

La potenza

Una delle caratteristiche principali da considerare per la scelta del condizionatore è la potenza. Essa viene indicata con l’acronimo BTU, che significa British Thermal Unit. Per comprendere quanti BTU dovrebbe avere il climatizzatore, è importante prendere in considerazione la metratura della stanza da rinfrescare. Tale valore, va moltiplicato per 300 o 350 al fine di ottenere il range di potenza necessaria. In genere, per una stanza da 50 metri quadri, occorre un dispositivo che va dai 15.000 ai 17.500 BTU di potenza. Tuttavia, questo è solo un calcolo approssimativo, perché bisogna valutare anche il numero di persone che vivono nell’abitazione, la tipologia di infissi utilizzati, l’esposizione solare dell’edificio, l’isolamento termico delle pareti, ecc.

Il motore

Oltre alla potenza, per valutare le prestazioni complessive del condizionatore, è necessario prendere in considerazione anche il tipo di motore. Esistono dispositivi dotati di motore “on/off” e altri di tecnologia inverter. Nel primo caso, il motore lavora a piena potenza per rinfrescare la stanza, e il condizionatore si spegne quando l’ambiente raggiunge la temperatura impostata. Al contrario, il motore inverter rimane acceso anche al raggiungimento della temperatura, evitando che essa possa risalire. Il motore inverter, infatti, regola la velocità adattandosi alle condizioni ambientali. Questa tecnologia è più silenziosa, ma soprattutto può rivelarsi più efficiente dal punto di vista energetico, permettendo di ridurre i consumi. In più, utilizzare un dispositivo dotato di motore inverter, evita fastidiose oscillazioni di temperatura all’interno dell’abitazione.

Classe energetica

Un altro criterio per individuare il condizionatore adatto è la classe energetica. Si tratta di una lettera che indica i consumi durante il funzionamento dell’elettrodomestico. Essa viene individuata sulla base di alcuni parametri e indicata con una lettera, che va dalla A alla G in un elenco discendente che vede la lettera “A” associata a consumi più bassi e rappresentante la massima efficienza energetica. I dispositivi dotati di pompa di calore hanno una classe energetica separata per il raffreddamento e una per la funzione di riscaldamento, pertanto in questo caso è necessario accertarsi che entrambe siano elevate.

Design e funzionalità

Un altro aspetto da valutare è il design del condizionatore, che dovrebbe essere in linea con lo stile dell’abitazione, così da inserirsi in maniera armonica nell’ambiente e abbinarsi perfettamente all’arredamento circostante. Esistono diverse tipologie di condizionatore, anche molto compatti o da integrare nel soffitto o nelle pareti. Anche le funzionalità aggiuntive rivestono un ruolo importante nella scelta dell’elettrodomestico, come la possibilità di controllarlo da remoto mediante un’apposita app. Ciò permette di regolare la temperatura anche a distanza, così da trovare un ambiente più confortevole al rientro e tenere sotto controllo i consumi.